В кабинете томского коммерсанта нашли гранаты и тротил

В Томске при задержании директора частной организации, подозреваемого в коммерческом подкупе, оперативники обнаружили на рабочем месте взрывоопасный арсенал.

Два килограмма тротиловых шашек, несколько ручных гранат и запалов к ним, а также огнепроводный шнур – весь этот опасный набор хранил у себя в кабинете томский руководитель общества с ограниченной ответственностью.

Сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Томской области пришли к коммерсанту совсем по другому вопросу. Кабинет директора обыскивали в момент его задержания. На мужчину ранее было заведено уголовное дело о коммерческом подкупе на сумму более 290 тысяч рублей.

После обыска на коммерсанта завели еще одно дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Фигурант взят под стражу, а его коллекция взрывчатки уничтожена сотрудниками Росгвардии.