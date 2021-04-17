Николай Валуев возглавил попечительский совет регбийного клуба "Слава"

В Москве прошло заседание учредителей регбийного клуба "Слава". На нем был избран попечительский совет во главе с Николаем Валуевым.

Учредители регбийного клуба "Слава" приняли решение о создании попечительского совета, который возглавил знаменитый в прошлом боксер, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев. Первое заседание попечительского совета назначено на 16 июня. Николай Валуев обозначил цели совета, – способствовать достижения "Славой" высоких целей, сообщает "Спорт-Экспресс".

Клуб "Слава" был создан в 1974 году при 2 московском часовом заводе. "Слава" дважды выигрывала чемпионат СССР, становилась призером первенств Советского Союза и России. В 2020 году клуб вошел в Континентальную клубную регбийную лигу.