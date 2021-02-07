"Время пришло": Волков намерен побороться за чемпионский пояс UFC

Российский боец UFC Александр Волков после победы над нидерландцем Алистаром Оверимом заявил о своей готовности оспорить чемпионский пояс промоушена в тяжелой весовой категории. На турнире UFC Fight Night 184 он победил техническим нокаутом.

"Все здорово и я очень рад этой победе, – цитирует россиянина РИА Новости. – Чувствую, что пришло мое время. Я иду за титулом! Титульный бой однозначно является моим приоритетом. Но в тяжелом дивизионе назначены очень хорошие поединки. Посмотрим, что произойдет в них. И дальше станет понятно, какое место занимаю я".

"Сейчас моя форма достаточно хороша, но сегодня была не лучшая версия меня. Я буду работать, чтобы становиться лучше. Теперь я сосредоточусь над тем, чему до этого уделял не так много внимания".

Позицию Волкова по походу за чемпионским поясом UFC поддерживает и еще один боец ММА Александр Шлеменко: "Для меня, в прицнипе, победа Саши была вполне ожидаемой. Только я думал, что он добьется своего в более поздних раундах, но он оказался быстрее. У Саши есть изменения, он набрал вес и, в принципе, показывает себя другим бойцом. У него есть все шансы на завоевание титула".

Эдаурд Вартанян – российский ММА-боец в целом, также придерживается позиции по тому, что Волкову пора бороться за титул: "Предел Саши – это чемпионство. Он вполне может стать чемпионом, – цитирует его Чемпионат.Com – Волков спокоен, он всегда все делает размеренно и никуда не торопится. Имя его следующего соперника станет известно по следующим боям. Следующий бой у него будет претендентский, а потом уже чемпионский".

Экс-боец ММА Олег Тактаров пояснил, почему он также считает Волкова следующим чемпионом-тяжеловесом. "Саша образованный, воспитанный и несгибаемый. Может ли такой Волков стать чемпионом? Он станет им!"

А вот другой российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов уже назвал наиболее опасных для Волкова соперников: "Из нынешних тяжеловесов наибольшую опасность для него представляет Стипе Миочич и, конечно, Фрэнсис Нганну. Саня стал мощнее. Он победил легенду и был полностью уверен в своих силах. Уверен, одна-две победы, и он будет драться за звание чемпиона", – подытожил Харитонов свои впечатления "Спорт-экспрессу".

Напомним, что Волков выиграл свой 33-й бой в карьере и седьмой в UFC. Для 32-летнего россиянина этот успех стал 25-м досрочным в поединках смешанного стиля.