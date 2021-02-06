Волков и Оверим провели дуэль взглядов

В Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC Fight Night 184, в рамках которой российский боец Александр Волков и нидерландец Алистар Оверим провели дуэль взглядов.

Волков в результате взвешивания оказался тяжелее Оверима почти на четыре килограмма – 119,7 кг против 115,8 кг.

Напомним, в своем последнем бою, который состоялся 24 октября, россиянин нокаутировал Уолта Харриса. Всего на счету Александра 32 победы и 8 поражений.

В активе Оверима 47 побед и 18 поражений в профессиональной карьере. В сентябре Алистар победил бразильца Агусто Сакаи, отправив соперника в нокаут на 26-й секунде боя.