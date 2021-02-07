Стала известна сумма бонуса Волкова за победу над Оверимом

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков заработал бонусную выплату за свое выступление на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе. В главном поединке вечера россиянин нокаутировал Алистара Оверима.

Сумма бонуса составила 50 тысяч долларов, сообщает пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата. Эта сумма считается традиционной для главного промоушена мира.

Напомним, что Волков победил Оверима техническим нокаутом во втором раунде. После боя 32-летний россиянин был доставлен в больницу с травмой ноги, однако после нескольких часов нахождения в учреждении его выписали. Тренер бойца Тарас Кияшко заявил, что с его подопечным все в порядке.