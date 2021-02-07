UFC. Волков после победы над Оверимом был доставлен в больницу

Россиянин Александр Волков после своей победы над нидерландцем Алистаром Оверимом в UFC был доставлен в больницу города Лас-Вегас. Это стало известно после того, как он пропустил пресс-конференцию после боя.

"Волков доставлен в госпиталь из-за травмы ноги", – приводит sportbox.ru/Vidy_sporta/UFC/spbnews_NI1309478_Volkov_dostavlen_v_bolnicu_posle_boja_s_Overimom" target="_blank">Спортбокс.Ru слова организаторов турнира.

Напомним, что Волков победил Оверима во втором раунде из очного боя. Для россиянина эта победа стал 33-й в смешанных единоборствах и седьмой в UFC.