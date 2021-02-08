"Будь осторожнее": лидер рейтинга UFC предостерег Волкова

Возглавляющий рейтинг тяжеловесов UFC Франсис Нганну обратился к россиянину Александру Волкову после того, как тот победил Алистара Оверима . Камерунский боец похвалил и предостерег россиянина одновременно.

"Отличная работа, Волков. Теперь ты играешь на поле для больших парней, – написал Нганну в своем Twitter-аккаунте. – Но будь осторожнее, тут достаточно скользко".

Напомним, что в воскресенье Волков победил Оверима техническим нокаутом во втором раунде. Победа над представителем Нидерландов стала для 32-летнего россиянина 33-й в карьере в смешанных единоборствах и седьмой – в UFC.