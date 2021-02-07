Бойца UFC Волкова выписали из больницы после победы над Оверимом

Российский боец тяжелого дивизиона UFC Александр Волков был выписан из больницы Лас-Вегаса после полученной травмы. Россиянин угодил в госпиталь после победного боя с нидерландцем Алистером Оверимом.

Волков травмировал ногу в поединке с 40-летним соперником, сразу после боя покинул арену и пропустил пресс-конференцию. Он пробыл в медицинском учреждении несколько часов, после чего был выписан. Об этом сообщил тренер бойца Тарас Кияшко: "Отпустили из больницы, все в порядке", – цитирует его ТАСС.

Напомним, что Волков победил Оверима досрочно, в результате технического нокаута во втором раунде. Эта победа стала для 32-летнего россиянина 33-й в карьере и седьмой в UFC.