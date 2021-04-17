Эдин Джеко летом уйдет из "Ромы"

"Рома" расстанется со своим лучшим бомбардиром Эдином Джеко. Клуб не в состоянии платить 35-летнему боснийцу предусмотренную контрактом зарплату.

Контракт Джеко действует до лета 2022 года, но "Рома" расстанется с ним ближайшим летом. Зарплата Эдина составляет 7,5 миллионов евро в год, и клуб не может выплачивать такую сумму. Поэтому руководство решило трудоустроить своего сильнейшего нападающего, сообщает "Спорт-Экспресс".

В ближайшее время Джеко встретится с руководством клуба, чтоб решить дальнейшую тактику поведения. Возможно, контракт с нападающим будет расторгнут. Либо "Рома" постарается трудоустроить футболиста.