При въезде в Находку водителей ждет многокилометровая пробка

В Приморском крае на трассе у Находки образовалась гигантская пробка. Об этом со ссылкой на пользователей Instagram vestiprim сообщает ГТРК "Владивосток", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Люди призывают водителей выбирать другие маршруты:

- В сторону Находки лучше ехать через Партизанск. Со стороны Большого Камня – дорожные работы, километровые пробки. Рекомендуем всем ехать через партизанскую трассу.

По сообщениям очевидцев, пробка на въезде в Находку растянулась примерно на 8 км, а из Находки – на 4 км.

Как известно, в настоящее время ведутся дорожные работы на трассе Артем – Находка. Специалисты компании-подрядчика занимаются укладкой асфальтобетонного покрытия из крупнозернистый смеси. Затем строители приступят ко второму слою. В том числе, укрепляется дорожное полотно у въезда в Находку, отметили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

Водителей просят быть внимательными и обращать внимание на предупреждающие знаки.