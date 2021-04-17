В Петербурге ограблена квартира нефролога-расчленителя

Экс-главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, находящийся в СИЗО по делу об убийстве собственной супруги, стал жертвой ограбления.

Как сообщает "Интерфакс", накануне была совершена кража из квартиры, принадлежащей Земченкову. По данным агентства, злоумышленник поднялся на чердак, проломил потолок и проник в опечатанное помещение, откуда забрал банковские карты и ценные вещи.

Отмечается, что вор был задержан прямо на месте совершения преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Напомним, что в начале апреля текущего года стало известно о том, что следствие подозревает Александра Земченкова в том, что в 2010 году он убил свою жену Ирину, считавшуюся пропавшей без вести, после чего расчленил ее тело, которое выбросил в мусорный бак в соседнем дворе

По версии правоохранителей, причиной расправы стало то, что у Земченкова появилась новая возлюбленная.

Мужчина уже признал свою вину, однако, по его словам, речь идет не об умышленном убийстве, а о причинении смерти по неосторожности.