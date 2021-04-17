Стрелявший в лихача полицейский ранил девочку-подростка

Шестнадцатилетняя девочка-подросток получила огнестрельное ранение в ходе преследования нарушителя в Тыве, инцидент произошел накануне на территории Барун-Хемчикского района.

По данным Следственного комитета, сотрудники которого уже начали проведение проверки, на трассе Ак-Довурак – Кызыл – Мажалык инспектор ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2106.

Водитель отказался подчиниться требованию полицейского и во время завязавшейся погони страж порядка открыл огонь из табельного оружия, сделав четыре выстрела. Одна из пуль попала в подростка.

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу, известно, что угрозы для жизни раненой нет.