17 апреля 2021 13:18

Стрелявший в лихача полицейский ранил девочку-подростка

ВКонтакте/ГИБДД37

Шестнадцатилетняя девочка-подросток получила огнестрельное ранение в ходе преследования нарушителя в Тыве, инцидент произошел накануне на территории Барун-Хемчикского района.

По данным Следственного комитета, сотрудники которого уже начали проведение проверки, на трассе Ак-Довурак – Кызыл – Мажалык инспектор ДПС попытался остановить автомобиль ВАЗ-2106.

Водитель отказался подчиниться требованию полицейского и во время завязавшейся погони страж порядка открыл огонь из табельного оружия, сделав четыре выстрела. Одна из пуль попала в подростка.

Пострадавшая девочка была доставлена в больницу, известно, что угрозы для жизни раненой нет.

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