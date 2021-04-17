Защита потерпевшей по делу Била подала жалобу

Адвокат пострадавшей в ДТП на Смоленской площади в Москве Марии Артемовой Андрей Князев сообщил в субботу, что защита обжаловала избрание меры пресечения пранкеру Эдварду Билу.

Защита подала жалобу в Мосгорсуд и просит апелляционную инстанцию проверить обоснованность решения Тверского суда, который отказал следователю в некоторых запретах для Била.

О каких именно ограничениях ходатайствовал следователь, адвокат Андрей Князев рассказать не смог из-за тайны следствия.

Ранее Тверской суд Москвы запретил блогеру покидать дом в определенное время и пользоваться Интернетом, пишет ТАСС.

Если Бил будет признан виновным в массовом ДТП с пострадавшими, то ему грозят до двух лет колонии.