На соборе из списка ЮНЕСКО написали, что "Сатана возвращается"

В Тулузе вандалы осквернили базилику Сен-Сернен, а также испортили стены нескольких домов. Как сообщили в местной епархии, неизвестные написали антихристианские и антисемитские лозунги яркой красной краской.

Увидеть надписи "Сатана возвращается" и "Вы – предатели" на объектах из списка Мирового наследия ЮНЕСКО очень печально и оскорбительно, отметили в епархии.

Мэр Тулузы Жан-Марк Мудэнк также решительно осудил "этот постыдный акт". Мэр города считает поступок неизвестных атакой на католическую общину и "самый прекрасный объект" в городе.

Базилику Сен-Сернен начали строить в конце XI века. Еще недостроенный храм в 1096 году освятил Папой римский Урбан Второй. В храме хранятся многочисленные христианские святыни, пишет ТАСС.