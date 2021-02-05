Во Львове памятник Бандере облили красной краской

Во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере.

Информация об этом поступила в полицию в два часа ночи. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции. По данному факту открыто уголовное дело по статье хулиганство. Мэр Львова Андрей Садовый пообещал, что через несколько часов памятник очистят от краски, передает ТАСС.

Степан Бандера в годы войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (запрещена в РФ). На счету ОУН-УПА – множество преступлений, том числе Волынская резня 1943 года.

На Украине регуляно проходят факельные шествия в честь Бандеры. В мае 2015 года Петр Порошенко присвоил членам ОУН-УПА статус "борцов за независимость" Украины и право на соцгарантии.