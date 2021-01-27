На Украине снесли последний памятник Ленину

На Украине снесли последний памятник российскому революционеру Владимиру Ленину. Располагался монумент в селе Старые Трояны (Одесская область).

О случившемся на своей странице в Facebook сообщил руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков. Он обратил внимание на то, что это последний памятник Владимиру Ленину на Украине, не считая оккупированных и закрытых территорий.

В мае 2015 года украинские власти приняли закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов, в рамках которого запрещается пропаганда советской символики.