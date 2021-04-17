"Неизвестность". Главное слово о будущем Кокорина в "Фиорентине"

Александр Кокорин стоит в списке травмированных игроков "Фиорентины" уже на протяжении более полутора месяцев, пропустив 6-й матч подряд. После перехода россиянина из московского "Спартака" и Италию он поучаствовал всего в трех матчах "фиалок".

При этом представители клуба из Флоренции не готовы назвать сроки возвращения Кокорина на поле хотя бы приблизительно. "Мы смотрим шаг за шагом, – цитирует пресс-службу "Фиорентины" издание "Спорт-экспресс". – Сколько матчей он пропустит еще – тоже неизвестно".