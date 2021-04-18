Вандалами, разбившими плиты с именами участников войны, оказались подростки

Сотрудники правоохранительных органов установили личности вандалов, которые в минувшую пятницу, 16 апреля, уничтожили несколько плит с именами участников Великой Отечественной войны.

По данным регионального УМВД России, в селе Сасыколи Харабалинского района Астраханской области были серьезно повреждены памятные знаки, установленные в парке "30 лет ВЛКСМ".

Как выяснилось, их разрушили трое местных жителей в возрасте от 10 до 11 лет. Дети признались, что прыгали по плитам.

Отмечается, что школьники воспитываются в полных и благополучных семьях, которые теперь поставят на учет в органах профилактики.

С юными хулиганами проведены беседы, а их родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих чад.