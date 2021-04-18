В Великом Новгороде частично обрушился Монумент Победы

В ночь на воскресенье, 18 апреля, в Великом Новгороде произошло частичное обрушение Монумента Победы, воздвигнутого в 70-х годах минувшего века в память об освобождении города и победе в Великой Отечественной войне.

Судя по кадрам с места инцидента, отвалилась часть гранитных облицовочных плит с основания памятника.

По данным местных СМИ, власти знали об аварийном состоянии монумента и принимали соответствующие меры – в минувшую пятницу с инспекцией государственной охраны культурного наследия Новгородской области было согласовано проведение противоаварийных работ, которые должны были начаться в ближайший вторник, 21 апреля.

Отмечается, что последний осмотр памятника проводился 15 апреля, и специалисты не прогнозировали вероятность обрушения.

По одной из версий, инциденту могли способствовать действия неустановленных пока лиц, которых якобы видели ночью у монумента. Представитель МКУ Великого Новгорода "Городское хозяйство", в чьем ведении и находится объект, уже обратился к полицейским с просьбой проверить эту информацию.