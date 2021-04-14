Пешеходный мостик рухнул в Сергиевом Посаде

Пешеходный мост частично обрушился в подмосковном Сергиевом Посаде. В результате инцидента никто не пострадал.

Описанные события, как сообщили местные жители, произошли утром 14 апреля напротив Вечного огня на проспекте Красной Армии. Первоначально появилась информация, что рухнуло только декоративное ограждение, однако на кадрах с места видно, что провалился целый пролет моста в пешеходной зоне.

Местные власти планируют в течение дня демонтировать ограждение, а в дальнейшем заняться восстановление моста.