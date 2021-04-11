В Бузулуке частично обрушился автомобильный мост

Очевидец запечатлел на видео последствия частичного обрушения моста, произошедшего в воскресенье, 11 апреля, в Бузулуке Оренбургской области.

По предварительным данным, конструкция могла не выдержать напора стихии – ледохода и подъема воды в реке Самара.

Отметим, что ранее региональное управление МЧС России предупреждало о том, что в результате половодья отмечено подтопление ряда низководных мостов, к категории которых относится и пострадавшая переправа.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщают местные СМИ, частично разрушенный мост не был аварийным – таковым считался соседний мост, расположенный в нескольких десятках метрах от места ЧП. Известно, что он устоял и не получил никаких повреждений.