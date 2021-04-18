Самолет S7 "завернул" в Новосибирск из-за проблем со здоровьем у пассажирки

Экипаж авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Улан-Удэ, вынужденно приземлился в Новосибирске, об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщили в Министерстве здравоохранения Бурятии.

Маршрут был изменен из-за пассажирки, которой стало плохо во время полета – у женщины упало артериальное давление.

В ведомстве отметили, что экстренную помощь пассажирке оказала глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова и ее коллеги, летевшие тем же рейсом.

После приземления в Новосибирске пассажирку уже ожидала бригада скорой медицинской помощи.

Самолет вылетел в аэропорт назначения, куда прибыл с опозданием в несколько часов.