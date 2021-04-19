У командира самолета, севшего в Новосибирске, произошел инсульт

Самолет Boeing Dreamliner японской авиакомпании All Nippon Airways экстренно сел в новосибирском аэропорту. Причина – инсульт у командира воздушного судна.

Около 10 часов утра по местному времени Boeing, который совершал полет из Парижа в Токио, приземлился в новосибирском аэропорту.

Предварительная причина – инсульт у командира воздушного судна. На аэродроме лайнер ждала бригада неврологической реанимации.

На борту самолета находились семь членов экипажа; рейс был перегонный, без пассажиров. В настоящее время экипаж, в том числе резервный, находится на отдыхе, сообщает ТАСС.