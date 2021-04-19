Пилот японского самолета, экстренно севшего в Новосибирске, решил лечь в больницу

Пилот японского авиалайнера, экстренно севшего в Новосибирске, все же решил госпитализироваться.

Об этом рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта "Толмачево".

Сообщается, что Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways совершит вылет из Новосибирска в Токио 20 апреля в 8.00 по местному времени.

Ранее сообщалось о том, что второй пилот самолета, летевшего из Парижа в столицу Японии, запросил у новосибирских диспетчеров экстренной посадки – из-за резкого ухудшения у командира воздушного судна, у которого появились признаки инсульта.

Boeing, на борту самолета находились только семь членов экипажа, поскольку рейс был перегонный, без пассажиров, благополучно приземлился 19 апреля в 9:53 по местному времени в аэропорту "Толмачево".

К посадке авиалайнера была экстренно вызвана реанимационная бригада скорой помощи.