Грачева проиграла Бартель в финале квалификации турнира в Штутгарте

Российская теннисистка, 97-я ракетка мира Варвара Грачева в финале квалификации турнира в Штутгарте в трех сетах за один час 52 минуты проиграла немке Моне Бартель – 2:6, 6:3, 3:6.

Грачева дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи, а у Бартель, занимающей 184-е место в рейтинге WTA, десять эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейка из шести.

Таким образом, 20-летняя уроженка Москвы покинула турнир в Германии, а Бартель вышла в основную сетку. Своего соперника по первому кругу турнира немка узнает позднее.