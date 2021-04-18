Спецбатальон ЗВО приступил к работе под Ржевом

В Тверской области отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа начал обучение гражданских поисковиков. Военнослужащие обучат членов экспедиции "Ржев. Калининский фронт" правилам работы с артефактами, методам поиска, соблюдению безопасности при обнаружении боеприпасов.

Лагерь экспедиции расположат рядом с Ржевским мемориалом советскому солдату, который открыли в прошлом году.

Планируется, что поисковики обнаружат в местах боев останки павших бойцов Красной армии, по возможности установят их имена и перезахоронят, пишет ТАСС.