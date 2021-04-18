Озвучены причины ЧП на Октябрьской железной дороге

Причиной схода вагона грузового поезда в районе станции Лопарская стал некачественный ремонт, произведенный на вагоноремонтном предприятии, не входящем в структуру РЖД, такое заявление сделали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, что незадолго до полудня в воскресенье, 18 апреля, в Кольском районе Мурманской области произошло ЧП – с путей сошел вагон с апатитовым концентратом.

Для ликвидации последствий аварии был задействован восстановительный поезд, прибывший из Мурманска. В настоящее время работы на месте инцидента завершены.

Отмечается, что пострадавших и угрозы окружающей среде нет.