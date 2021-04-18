Умер отец президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова

В Туркмении ушел из жизни отец президента республики Гурбангулы Бердымухамедова. Мяликгулы Бердымухамедову было 88 лет.

По сообщению Туркменского телевидения, горькую весть о его кончине, случившейся к тому же в священный месяц Рамазан, весь народ Туркмении воспринял с большой печалью. Отмечается, что Мяликгулы Бердымухамедов, посвятивший жизнь своему народу и родной земле, "продемонстрировал непоколебимый образец патриотизма, гуманизма и человечности".

Отец президента Туркмении родился 12 августа 1932 года, а в 1982 году вышел на пенсию в звании подполковника МВД, передает РИА Новости. За годы службы он был награжден почетными грамотами руководства МВД, денежными премиями, нагрудными знаками и многочисленными медалями за борьбу с преступностью и охрану общественного порядка. Имя Мяликгулы Бердымухамедова присвоено воинской части 1001 МВД Туркмении и жилому комплексу этого министерства в Ашхабаде.