Футболисты "Монако" крупно обыграли "Бордо"

В чемпионате Франции завершилась встреча 33-го тура между "Монако" и "Бордо". Монегаски на выезде отправили в ворота соперника три безответных мяча. Российский полузащитник гостей Александр Головин результативными действиями не отметился.

Россиянин провел на поле 66 минут и был заменен. В составе победителей мячи забили Кевин Фолланд (29-я минута), Желсон Мартинш (47-я) и Стефан Йоветич (90-я).

"Монако" одержал четвертую победу подряд. Монегаски занимают третье место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 68 очков. "Бордо" с 36 баллами идет 16-м.