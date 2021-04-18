Украина сообщила о рекомендациях США по пролету над ней и Россией

Федеральная авиационная администрация департамента транспорта США рекомендует американским авиаперевозчикам повысить осторожность при полетах в определенных районах полетной информации (РПИ) на территории Украины и России. Об этом сообщила Государственная авиационная служба Украины.

К потенциально опасным для гражданской авиации РПИ американцы отнесли Москву, Ростов-на-Дону, Днепр, Симферополь и Киев.

В украинском ведомстве уверили, что контролируют остальную часть национального воздушного пространства и полеты в нем безопасны.

В последние дни страны Запада и Украины обеспокоены перемещением российских войск и возможной "агрессией РФ". Как заявили в Москве, у России нет агрессивных планов, а перемещение войск является суверенным правом государства.