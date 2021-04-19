"Зенит" нацелился на защитника "Барселоны" Умтити

Действующий чемпион России санкт-петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении защитника испанской "Барселоны" Самюэля Умтити. "Сине-гранатовые" готовы расстаться с 27-летним французским футболистом, у которого имеются предложения от различных европейских клубов.

Об интересе команды Сергея Семака к Умтити сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter. Правда, "Зенит" пока не подтвердил эту информацию.

Чемпион мира-2018 в составе сборной Франции выступает за "Барселону" с 2016 года. Дважды он выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.