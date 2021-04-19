Форвард сборной Бразилии Габриэл может перейти в "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" в ближайшее время может пополниться нападающим "Фламенго" и сборной Бразилии Габриэлом Барбозой. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивает в 20 миллионов евро.

Как сообщила бразильская журналистка Раиса Симплисио в Twitter, в услугах Габигола заинтересован российский клуб "Зенит". Она не исключила, что в ближайшее время форвард "Фламенго" переберется в чемпионат РПЛ.

В нынешнем сезоне Габриэл провел в чемпионате Бразилии пять матчей, забив в них четыре мяча. Его действующее соглашение с "Фламенго" рассчитано до конца 2024 года.

Габигол заигран также за национальную сборную. Он провел за бразильскую команду пять встреч, отличившись в них два раза.