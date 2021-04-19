"Придавило брусом": машина влетела в дом со спящим младенцем под Улан-Удэ

Под Улан-Удэ легковой автомобиль взмыл в воздух и пробил стену жилого дома, наполовину оказавшись внутри. Жертвами необычного ДТП едва не стали бабушка и ее четырехмесячный внук, которые в этот момент спали в комнате, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 07:40 утра (02:40 по Москве) 19 апреля в поселке Сужа, когда 61-летний водитель Toyota Corolla не совладал с управлением машиной с отказавшими тормозами. Она подпрыгнула на насыпи, перелетела траншею и врезалась в угол дома.

"Ребенок закричал сильно. Придавило нас сверху брусом. Соскочила, внука схватила, выбежала. С ним внешне нормально все, немножко поцарапало", – рассказала infpol.ru бабушка.

Травмы получил и 13-летний мальчик, находившийся в салоне легковушки, внук виновника аварии. Водитель, как показало медосвидетельствование, был трезв.