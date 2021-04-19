Мужчина попался на мошенничестве с фиктивным оказанием интим-услуг. Видео

В подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, обманывавшего мужчин, искавших любовь за деньги.

По данным МВД России, подозреваемый размещал в Сети объявления от лица выдуманных им женщин и предлагал оказание интимных услуг на возмездной основе.

Когда к нему обращался потенциальный клиент, аферист назначал место встречи в арендованной квартире или гостинице, но перед свиданием требовал внести предоплату через терминал или банковским переводом. Сумма варьировалась от трех с половиной до шести с половиной тысяч рублей.

В полиции отметили, что если мошенник понимал, что его собеседник находится в состоянии опьянения, то он, под различными предлогами, требовал произвести доплаты.

По версии стражей порядка, задержанный успел совершить описываемые действия не менее пяти раз. Помимо этого правоохранители полагают, что он мог промышлять подобным образом на территории других регионов России.

В итоге мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве и в настоящее время находится под стражей.