Нападение бешеной рыси на семейную пару попало на видео

Кристи и Хеппи Вейды, проживающие в Северной Каролине, подверглись атаке обезумевшей рыси прямо на пороге собственного дома.

Камера наблюдения сняла на видео, как животное с воем набросилось на женщину. Ее супруг снять рысь со спины своей супруги, когда она лезла к ее шее, а затем отбросить в сторону агрессивного хищника.

Рысь убежала под машину, а затем залезла в гараж. Хеппи глядя на свои искусанные руки и поцарапанную жену принял решение застрелить неадекватное животное.

Тело рыси в тот же день было отдано на экспертизу, результаты которой подтвердили, что животное было больно бешенством.

В настоящее время супруги вместе со своим соседом, тоже пострадавшим от зубов рыси, проходят длительный курс лечения от смертельно опасного заболевания.