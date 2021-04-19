Пьяная компания избила 12-летнего подростка в Улан-Удэ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении четырех жителей Бурятии по факту избиения 12-летнего подростка. Двое мужчин и две женщины в возрасте от 27 до 33 лет обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой", сообщает ГТРК "Бурятия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

По информации следователей, обвиняемые проживали в одном из домов в городе Улан-Удэ. Они злоупотребляли алкогольными напитками и часто выпрашивали деньги у проживающего по соседству пенсионера. В выходные к пожилому мужчине приехал в гости 12-летний внук. При встрече с пьяной компанием он высказал им претензии, запретив ходить к деду за деньгами.

Вечером 17 апреля подозреваемые после застолья курили в коридоре жилого дома, где с ними столкнулся возвращавшийся в квартиру школьник. Они преградили подростку путь, высказались насчет его недавних требований, затем один из злоумышленников ударил мальчика по голове пустой бутылкой. Когда тот упал, вся компания начала избивать его руками и ногами по телу и голове, после чего одна из девушек забрала у молодого человека из кармана 1 тысячу рублей. Еще одна злоумышленница, угрожая убийством, попыталась отнять телефон и снять с пальца, однако не смогла этого сделать, так как пострадавший с силой сжимал ладонь.

Спустя некоторое время обвиняемые отвлеклись. В этот момент мальчик успел вскочить на ноги и убежать на улицу, где вызвал полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали нападавшую компанию, после чего передали материалы о совершении тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего в местное отделение СК.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в виде заключения под стражу. Кроме того, проводятся следственные действия, по итогам которых будет установлена полная картина преступления и сбор доказательственной базы.