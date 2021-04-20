12-летний мальчик едва не погиб, защищая деда от вымогателей

Жуткая история в Бурятии. В Улан-Удэ четверо взрослых зверски избили 12-летнего школьника, который защищал собственного дедушку. По словам свидетелей, соседи вымогали деньги у пожилого человека. Внук попытался позвонить в полицию. За это двое мужчин и две женщины подкараулили мальчика. Злоумышленников позже арестовали.

В зале заседания Октябрьского районного суда Улан-Удэ 27-летний Бато Дымбрылов смотрит, не моргая, в одну точку. Он не прячет лицо от журналистов. Но для присутствующих в зале свое лицо он потерял. Дымбрылова и его приятелей обвиняют в нападении на ребенка.

Подробности этой жуткой истории шокируют. Двое пьяных мужчин и двое женщин избили 12-летнего Костю Калинина в подъезде. По некоторым данным, мальчик пришел навестить деда, у которого пьяная компания вымогала деньги на алкоголь. Школьник заступился за пожилого родственника. А позже нетрезвая компания подкараулила подростка на лестнице. Один ударил школьника по голове бутылкой, повалил на пол. После чего обезумевшие взрослые, в числе которых – женщины, избивали ребенка ногами.

"Один из злоумышленников нанес удар бутылкой по голове, после чего вся компания принялась бить упавшего ребенка по голове и телу, при этом одна из нападавших похитила тысячу из кармана, и еще одна обвиняемая пыталась похитить телефон и снять кольцо с пальца. После задержания злоумышленники отрицали вину", – сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Телефон у мальчика изверги пытались отобрать неспроста. Ему удалось дозвониться матери. Шокированная женщина услышала в телефонной трубке крики о помощи и плач.

В какой-то момент мальчик успел вырваться и несколько метров бежал босиком по холодной земле. Только в ближайшем торговом центре ему удалось позвонить в полицию. Матери мальчика до сих пор сложно говорить. Она едва сдерживает слезы и признается, что с соседями Костя хорошо знаком, и она не понимает, откуда у взрослых, которые сами являются родителями, такая агрессия и жестокость.

12-летний Костя сейчас в больнице. У ребенка сотрясение мозга и многочисленные травмы.

"Ребенок госпитализирован в отделение травматологии. У него закрытая черепно-мозговая травма, переломы двух ребер", – говорит Бато Дондоков, заместитель главного врача по хирургической помощи Детской республиканской клинической больницы Бурятии.

Дом, где живет дед 12 -летнего Кости, находится на окраине Улан-Удэ. Пожилой мужчина, по некоторым данным, недавно перенес инсульт. Рассказывать журналистам подробности того кошмарного вечера явно не хочет.

Жильцы дома на интервью соглашаются только на условиях анонимности. Признаются, что "прославившаяся" компания агрессивных женщин и мужчин держит местных обитателей в страхе. К пьяным вечерам этого безработного "квартета" привыкли уже все. Характеристика для всех одна: шумят, выпивают, хамят. Одна из женщин, которая, по некоторым данным, била мальчика ногами – кормящая мать, ее дочери всего 8 месяцев. Еще один из вероятных обидчиков Кости – 27-летний Бато Дымбрылов – перебивается случайными заработками. В соцсетях мужчина позирует на фоне ковра и с голым торсом.

Похоже, за свой поступок никто из фигурантов отвечать не хочет. По некоторым данным, на допросе все четверо пытались переложить ответственность друг на друга.

12-летний Костя, судя по всему, в больнице проведет не один месяц. Но главное, что состояние мальчика – стабильное. Все четверо фигурантов арестованы.

В зале суда на избрании меры пресечения присутствовала и мать избитого мальчика. Говорит, хотела посмотреть в глаза людям, которые едва не лишили ее сына жизни. Но увидела лишь жестокость и равнодушие и ни капли раскаяния.