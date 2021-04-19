"Постоянно все забываю": Шурыгина угодила в наркологию

Диана Шурыгина, которая прославилась на всю страну после инцидента с изнасилованием, находится в отделении наркологии. В этом она призналась сама, опубликовав пост в социальной сети.

Шурыгина, на которую в Instagram подписано почти 2 миллиона человек, опубликовала несколько видео в Stories. На них заметно, что девушка говорит не совсем внятно, растягивая слова. Она утверждает, что постоянно все забывает и часто падает. Скорее всего, такое состояние связано с лечением, которое пациент получает в отделении наркологии.

В реабилитационную клинику, как сообщает StarHit, Шурыгина попала еще в конце марта. Сама она утверждала, что это случилось из-за депрессии. Поклонники подозревают, что дело в запрещенных веществах.

В настоящее время Диане Шурыгиной 21 год. Она встречается с миллионером Денисом Ребровым. Некоторые считают, что именно проблемы в личной жизни довели Шурыгину до плачевного состояния.

В 2016 году девушка стала героиней ряда интернет-мемов. В частности, стала популярной ее фраза "На донышке". Шурыгина утверждала, что ее изнасиловали на вечеринке. При этом некоторые сомневались в достоверности слов Дианы.