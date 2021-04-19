Черти с iPhone и MacBook: под Тверью показали ад для интернет-зависимых

В мужском монастыре под Тверью появилась необычная фреска, на которой изображена одна из современных зависимостей. Тех, кто не может жить без интернета, нарисовали в окружении чертей, держащих iPhone и MacBook. Грешники, как и полагает аду, охвачены пламенем.

Исполняющий обязанности пресс-секретаря Тверской епархии протоиерей Александр Душенков объяснил, что означает появившаяся фреска. По его словам, она отражает дух времени. По словам священнослужителя, всякая зависимость — это грех. В самих смартфонах и ноутбуках нет ничего плохого, пока человек не становится одержим ими.

Душенков пояснил, что интернет-зависимые отключаются от реальной жизни, наносят вред своему здоровью и близким. Протоиерей обратил внимание на то, что зачастую на исповедях люди сожалеют о большом количестве времени, проведенному в Сети, сообщает РИА Новости.