Новосибирцы обвиняют майнинговую ферму в отключении электричества

В многоквартирном доме Новосибирской области майнинговую ферма подозревают виновной в отключении электричества и Интернета в квартирах. Об этом сообщает ГТРК "Новосибирск" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

По словам местного электрика, напряжение в сети выросло с 220 вольт до 300. Из-за скачка напряжения в одной из квартир загорелась переноска, которая стояла рядом с деревянной тумбочкой. Еще у одной из жительниц дома задымился принтер и перегорел телевизор.

Жильцы считают, что перегруз сети происходит из-за соседей с первого этажа. В их квартире находится майнинговая ферма, где добывают криптовалюту. По словам пострадавших, соседей уже посещала полиция.

"В квартире ─ четыре компьютера в каждой комнате и раздвижные шкафы. Когда повышается криптовалюта, начинаются скачки электроэнергии", – утверждает электрик Геннадий Редкозубо.

Оборудование майнинговой фермы потребляет огромное количество энергии. На данный момент криптобизнес не регулируется каким-то конкретным законом.