Начальник челябинского подразделения ОАО "РЖД" попался на незаконном майнинге

Начальник Челябинской дирекции связи — подразделения ОАО "РЖД" — попался на майнинге криптовалюты с использованием оборудования, энергии и помещения, принадлежащих организации.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и отдела экономической безопасности МВД России на транспорте.

По версии следствия, мужчина, используя свое служебное положение, установил в служебном помещении оборудование, добывающее криптовалюту.

Пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщила, что электричества, затраченного на майнинг, было потреблено на сумму более 190 тысяч рублей.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями".