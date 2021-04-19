Чудесное спасение: в амурском поселке из огня спасли кота

Очередная чудесная история спасения произошла в поселке городского типа Магдагачи Амурской области. Из огня вытащили домашнего кота, передает ГТРК "Амур", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Сигнал о возгорании зимней кухни на улице Пушкина поступил сегодня утром. Выехавшим на место огнеборцам пришлось бороться с сильным ветром порывами до 22 м/с. Чтобы добраться до полыхающей постройки, пришлось разбирать металлическую кровлю. Распространение огня удалось остановить. Никто не пострадал.

В какой-то момент находящиеся внутри загоревшейся постройки пожарные услышали мяуканье. Испугавшийся домашний питомец забился в угол, но был вызволен из огненной стихии. Выражение морды у спасенного котика нельзя было назвать радостным. Возможно, из-за того, что хвостатый лишился усов. У животного немного обгорели мордочка и спина, но в целом зверя передали хозяевам в удовлетворительном состоянии, сообщили в Амурской центре ГЗ и ПБ.

Помощь специалистов Амурского филиала ПСО понадобилась и в Благовещенске. Здесь спасатели вытащили собаку, застрявшую между двумя металлическими заборами. Пес не пострадал и после спасательной операции моментально скрылся, рассказали сотрудники МЧС России по области.