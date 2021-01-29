Пожарные спасли кота, сделав ему искусственное дыхание и массаж сердца. Видео

Пожарные Амурской области спасли надышавшегося угарным газом кота, проделав ему комплекс реанимационных процедур.

Инцидент произошел в Белорецке. Спасатели приехали на вызов о пожаре в квартире жилого дома, быстро потушили огонь и обнаружили пострадавшего — кота, лежащего без сознания.

Сотрудники МЧС незамедлительно проделали домашнему животному непрямой массаж сердца и искусственное дыхание чистым кислородом из маски.

Кот ожил и задышал самостоятельно, ошалело смотря на мужчин, суетящихся вокруг. Вскоре усатый зверь пришел в себя и был отдан жильцам дома.