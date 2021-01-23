Из вспыхнувшего общежития спасли девять человек и кошку. Видео

Утром в субботу, 23 января, в Павлограде – городе, расположенном в Днепропетровской области Украины, произошел серьезный пожар.

В настоящее время известно, что возгорание возникло в помещении на третьем этаже пятиэтажного общежития одного из предприятий.

Из-за сильного задымления трех человек пришлось эвакуировать при помощи автолестницы, шестерых жильцов вывели из дома в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Еще одним спасенным обитателем общежития стала кошка – она надышалась дымом и потеряла сознание, но пожарные буквально "откачали" животное.

По данным спасателей, в результате ЧП пострадали три человека, им потребовалась госпитализация.