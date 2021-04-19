Москвичке в наследство от бабушки достались 70 кошек

Москвичке Елене в качестве наследства от бабушки достались 70 кошек. В настоящее время она пытается пристроить питомцев в добрые руки.

Елена рассказала, что животные появились в квартире еще 15 лет назад. Со временем они стали размножаться. Численность котиков доходила до 200 особей, но многие умерли, сообщает "Москва 24".

Оставшиеся животные уже стерилизованы. Елена хочет пристроить кошек в добрые руки, а не в приют, поскольку там они умрут. Себе женщина оставит несколько четвероногих, включая черного кота с белыми лапками, поскольку он отгоняет злых духов.

Москвичка не скрывает, что соседи жаловались на столь большое количество животных, но бабушка не реагировала. Два года назад ее не стало, а в комнату, где она жила, собираются заехать новые владельцы, потому кошек там держать больше невозможно.

Ранее сообщалось о случае в Новосибирске. Там от пенсионерки спасли 70 котов и кошек. Бабушка не следила за животными, из-за чего те находились в плачевных условиях.