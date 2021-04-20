Ушла из жизни олимпийская чемпионка по волейболу Лантратова

Всероссийская федерация волейбола сообщила о смерти олимпийской чемпионки 1968 года Веры Лантратовой. Экс-волейболистка сборной СССР скончалась в возрасте 73 лет. О причинах ее смерти пока ничего не известно.

"Всероссийская федерация волейбола выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Веры Степановны", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФВ.

В составе сборной СССР Лантратова не только выиграла Олимпиаду в Мехико, но и завоевала золотые медали чемпионата мира (1970) и Европы (1967).