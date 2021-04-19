"Аризона" продлила контракт с российским защитником Любушкиным

Хоккейный клуб Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотис" принял решение продлить контракт с российским защитником Ильей Любушкиным. Соглашение рассчитано на один год. Об этом сообщила пресс-служба американской команды.

Годовая зарплата хоккеиста составит 1,35 миллиона долларов. По текущему соглашению 27-летний россиянин получает один миллион.

В нынешнем сезоне Любушкин провел 31 игру, набрав два (один гол + одна результативная передача) очка. Напомним, что за "Аризону" российский хоккеист выступает с 2018 года.