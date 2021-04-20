Гол Капризова помог "Миннесоте" победить "Аризону"

Матчем в Глендейле между "Аризона Койотс" и "Миннесота Уайлд" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Дикари" на выезде добились победы над соперником со счетом 5:2. Одну из шайб в составе гостей записал в свой актив Кирилл Капризов.

Для российского нападающего "Миннесоты" этот гол стал уже 18-м в текущем сезоне. Помимо него за "Уайлд" отличились Джордан Гринвей, Маркус Юханссон, Кевин Фиала и Юнас Бродин. У хозяев льда шайбы забросили Кристиан Фишер и Алекс Голигоски.

Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин, продливший контракт с клубом на один год, очков за результативность не набрал.