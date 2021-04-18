Капризов снова забил и повторил рекорд. "Миннесота" выиграла

Матчем в Сент-Поле между командами "Миннесота Уайлд" и "Сан-Хосе Шаркс" продолжился игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева победили, забросив в ворота "акул" пять шайб и пропусти две – 5:2.

Гости открыли счет (это сделал Бернс) и "закрыли" его (Келлман), а между этими двумя голами состоялись пять взятий ворот хозяев. У "диких" забивали Зукарелло-Асен, Эрикссон, Паризе, россиянин Кирилл Капризов и Штурм. Причем, четыре первых гола хозяев уложились в 7 минут, так что гости заменили неудачливого вратаря Джонса.

Капризов забросил 17-юшайбу в сезоне и повторил рекорд "Миннесоты" по набранным очкам для новичков: на счету Кирилла 36 результативных баллов в 43-х матчах, столько же в сезоне-2000-2001 набрал словак Мариан Габорик, но за 71 игру.