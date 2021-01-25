НХЛ. Капризов снова отличился, но "Миннесота" проиграла

"Миннесота Уайлд" принимала на домашнем льду соперников из "Сан-Хосе Шаркс" в рамках очередного игрового дня Национальной хоккейной лиги. Российский легионер хозяев Кирилл Капризов снова был одним из самых активных, отдав голевой пас, но его команда проиграла – 2:3.

Матч начался с отличной атаки пятерки Капризова – россиянин пасовал, а Паризе открыл счет. Однако затем трижды шайба побывала в воротах "Минни": отличились Донатов в первом периоде, а Кэйн и Грегор во втором. В концовке второй 20-минутки Бьюгстэд сократил отставание "диких" в счете, но и только. "Акулы" выиграли – 3:2.